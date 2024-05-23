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Дроны ГУР атакуют объекты ВПК в российском Татарстане, аэропорты прекращали работу – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 15:09
Дроны ГУР атакуют объекты ВПК в российском Татарстане, аэропорты прекращали работу – источник
скриншот

В российской республике Татарстан днем 23 мая идет операция Главного управления разведки МОУ по поражению объектов военно-промышленного комплекса РФ с помощью беспилотников.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Детали: По словам источника УП, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

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По информации местных СМИ, взрывы раздаются в Нижнекамске. Также происходит эвакуация сотрудников с Нижнекамской ТЭЦ, "Нижнекамскуглерода", "Оргсинтеза", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижнекамскнефтехима" и "Нижнекамскшины".

Из-за атаки украинских беспилотников прекращали работу оба аэропорта российского региона - в Казани и Нижнекамске.

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Информация о результатах поражения объектов уточняется.

Напомним: 23 мая Украина отмечает День Героев. Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов обнародовал видеообращение.

Темы: беспилотникиГУРвойна
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