Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи, у которой нашли гражданство РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 23 мая 2024, 18:12

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой, у которой журналисты ранее обнаружили российское гражданство.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно акт ВСП: "Заслушав докладчика - члена Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Сасевича А. М., изучив его заключение и материалы предварительной проверки, Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой".

Реклама:

Детали: Решение открыть дело ВСП принял 22 мая.

Во время предварительной проверки установлены обстоятельства, которые "могут указывать на наличие в действиях судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой Л. В. признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (согласно закону, это "допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса" - ред.).

В документе упоминается письмо СБУ от 21 июля 2023 года о том, что Арестова получила российский идентификационный налоговый номер, используя паспорт гражданина РФ.

ВИДЕО ДНЯ

ВСП также дал оценку данным о посещении судьей в период с 2018-го по январь 2022-го года оккупированного Крыма. Общее количество дней, которые Арестова провела на полуострове в течение указанного периода - более 250.

Свои поездки на оккупированный полуостров Арестова объясняла необходимостью посещать родителей.

Теперь Третья дисциплинарная палата должна назначить рассмотрение дела в открытом режиме, где Арестова должна предоставить свои объяснения, а затем - принять решение, привлекать ли судью к дисциплинарной ответственности. Впоследствии по этому поводу должен проголосовать весь состав Высшего совета правосудия.

Напомним:

  • В июле 2023 года "Схемы" опубликовали расследование о том, что судья Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ. Сама Арестова утверждала, что не имеет российского гражданства.
  • После выхода расследования Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного вмешательства автора расследования - журналиста "Радио Свобода" - в деятельность судьи Арестовой. Позже после огласки это производство закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления в действиях журналиста.

Темы: судВСПгражданствоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
суд
Суд оправдал погибшего "киборга" Красняна по делу о хулиганстве и незаконном обращении с оружием
Суд освободил первых двух заключенных для участия в войне
В ЕС прокомментировали призыв прокурора МУС к ордеру на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: