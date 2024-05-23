ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи, у которой нашли гражданство РФ
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой, у которой журналисты ранее обнаружили российское гражданство.
Источник: "Радио Свобода"
Дословно акт ВСП: "Заслушав докладчика - члена Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Сасевича А. М., изучив его заключение и материалы предварительной проверки, Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой".
Детали: Решение открыть дело ВСП принял 22 мая.
Во время предварительной проверки установлены обстоятельства, которые "могут указывать на наличие в действиях судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой Л. В. признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (согласно закону, это "допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса" - ред.).
В документе упоминается письмо СБУ от 21 июля 2023 года о том, что Арестова получила российский идентификационный налоговый номер, используя паспорт гражданина РФ.
ВСП также дал оценку данным о посещении судьей в период с 2018-го по январь 2022-го года оккупированного Крыма. Общее количество дней, которые Арестова провела на полуострове в течение указанного периода - более 250.
Свои поездки на оккупированный полуостров Арестова объясняла необходимостью посещать родителей.
Теперь Третья дисциплинарная палата должна назначить рассмотрение дела в открытом режиме, где Арестова должна предоставить свои объяснения, а затем - принять решение, привлекать ли судью к дисциплинарной ответственности. Впоследствии по этому поводу должен проголосовать весь состав Высшего совета правосудия.
Напомним:
- В июле 2023 года "Схемы" опубликовали расследование о том, что судья Людмила Арестова, согласно выписке из автоматизированной системы "Роспаспорт", является гражданкой РФ. Сама Арестова утверждала, что не имеет российского гражданства.
- После выхода расследования Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного вмешательства автора расследования - журналиста "Радио Свобода" - в деятельность судьи Арестовой. Позже после огласки это производство закрыли в связи с отсутствием состава уголовного преступления в действиях журналиста.