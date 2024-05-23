ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи, у которой нашли гражданство РФ

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой, у которой журналисты ранее обнаружили российское гражданство.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно акт ВСП: "Заслушав докладчика - члена Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Сасевича А. М., изучив его заключение и материалы предварительной проверки, Третья Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой".

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Детали: Решение открыть дело ВСП принял 22 мая.

Во время предварительной проверки установлены обстоятельства, которые "могут указывать на наличие в действиях судьи Донецкого окружного административного суда Арестовой Л. В. признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (согласно закону, это "допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса" - ред.).

В документе упоминается письмо СБУ от 21 июля 2023 года о том, что Арестова получила российский идентификационный налоговый номер, используя паспорт гражданина РФ.

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ВСП также дал оценку данным о посещении судьей в период с 2018-го по январь 2022-го года оккупированного Крыма. Общее количество дней, которые Арестова провела на полуострове в течение указанного периода - более 250.

Свои поездки на оккупированный полуостров Арестова объясняла необходимостью посещать родителей.

Теперь Третья дисциплинарная палата должна назначить рассмотрение дела в открытом режиме, где Арестова должна предоставить свои объяснения, а затем - принять решение, привлекать ли судью к дисциплинарной ответственности. Впоследствии по этому поводу должен проголосовать весь состав Высшего совета правосудия.

Напомним: