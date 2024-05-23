Кількість постраждалих від російського удару по друкарні в Харкові зросла до 21

Рятувальники ліквідували пожежу в друкарні у Харкові, куди влучило дві російських ракети, кількість постраждалих зросла до 21.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян. Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей".

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ФОТО - ДСНС

ФОТО - ДСНС

ФОТО - ДСНС

ФОТО - ДСНС

фото - дснс

Що передувало:

23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.