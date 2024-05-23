Число пострадавших от российского удара по типографии в Харькове возросло до 21
Четверг, 23 мая 2024, 20:07
Спасатели ликвидировали пожар на типографии в Харькове, куда попали две российские ракеты, количество пострадавших возросло до 21.
Источник: ГСЧС
Дословно: "В Харькове ликвидирован пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян. Число пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек".
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Что предшествовало:
23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в том числе попали в типографию в городе.