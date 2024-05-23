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У лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Одесі 29 квітня

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 21:02
У лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Одесі 29 квітня
Наслідки удару по Одесі 29 квітня. фото - олег кіпер

У лікарні 23 травня померла дитина, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 29 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 8.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Дослівно: "На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей.

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Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…"

Що передувало:

  • 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
  • 8 травня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.

Теми: Одесавійнажертвиракетний удар
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