У лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Одесі 29 квітня
Четвер, 23 травня 2024, 21:02
У лікарні 23 травня померла дитина, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 29 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 8.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Дослівно: "На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей.
Реклама:
Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…"
Що передувало:
- 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
- 8 травня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.