У лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Одесі 29 квітня

У лікарні 23 травня померла дитина, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 29 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 8.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Дослівно: "На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей.

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Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…"

Що передувало: