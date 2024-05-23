В больнице скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая от удара РФ по Одессе 29 апреля
Четверг, 23 мая 2024, 21:02
В больнице 23 мая скончался ребенок, пострадавший в результате ракетного удара РФ по Одессе 29 апреля. Таким образом, количество жертв возросло до 8.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Дословно: "К сожалению, количество жертв российских обстрелов 29 апреля увеличилось до 8 человек.
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Сегодня в больнице скончалась 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего…"
Предыстория:
- 29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Тогда сообщалось о 5 погибших и 32 пострадавших, а также пожар в доме экс-депутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.