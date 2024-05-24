У Харкові через нічне влучання пошкодженні будинки
П'ятниця, 24 травня 2024, 00:43
У ніч на п'ятницю у Харкові на місці двох влучань були пошкодені житлові будинки та нежитлові приміщення.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: За його словами, у будинках вибиті шибки та потрощені паркани.
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Постраждалих немає.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та використання авіазасобів ураження. Повітряна тривога в області тривала більше двох годин.
Що передувало:
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- 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.