У Харкові через нічне влучання пошкодженні будинки

У ніч на п'ятницю у Харкові на місці двох влучань були пошкодені житлові будинки та нежитлові приміщення.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За його словами, у будинках вибиті шибки та потрощені паркани.

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Постраждалих немає.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та використання авіазасобів ураження. Повітряна тривога в області тривала більше двох годин.

Що передувало:

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