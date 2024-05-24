В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома
Пятница, 24 мая 2024, 00:43
В ночь на пятницу в Харькове на месте двух попаданий были повреждены жилые дома и нежилые помещения.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Детали: По его словам, в домах выбиты стекла и разбиты заборы.
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Пострадавших нет.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и использовании авиасредств поражения. Воздушная тревога в области продолжалась более двух часов.
Что предшествовало:
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- 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки 7 человек погибли.