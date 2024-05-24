В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома

В ночь на пятницу в Харькове на месте двух попаданий были повреждены жилые дома и нежилые помещения.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По его словам, в домах выбиты стекла и разбиты заборы.

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Пострадавших нет.

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и использовании авиасредств поражения. Воздушная тревога в области продолжалась более двух часов.

Что предшествовало:

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