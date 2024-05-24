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Ще шістьох дітей повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини 

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 травня 2024, 10:53
Ще шістьох дітей повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини 
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини три родини, в яких виховуються 5 дівчат та 1 хлопчик. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова:  тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років. 

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Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу".

Деталі: Також, за словами Прокудіна, окупанти постійно проводили обшуки в помешканнях, чим лякали дітей.

Наразі усі родини знаходяться у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

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Також очільник Херсонської ОВА подякував Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 94 дітей із Херсонської області.

Теми: Херсонська областьдітиокупація
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