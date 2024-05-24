Ще шістьох дітей повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини
Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини три родини, в яких виховуються 5 дівчат та 1 хлопчик.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років.
Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу".
Деталі: Також, за словами Прокудіна, окупанти постійно проводили обшуки в помешканнях, чим лякали дітей.
Наразі усі родини знаходяться у безпеці, з ними працюють медики та психологи.
Також очільник Херсонської ОВА подякував Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 94 дітей із Херсонської області.