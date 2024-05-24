Еще шестерых детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.

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По словам родителей, жить в оккупации стало слишком трудно. При отсутствии российских паспортов, они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу".

Детали: Также, по словам Прокудина, оккупанты постоянно проводили обыски в помещениях, чем пугали детей.

Сейчас все семьи находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.

Также глава Херсонской ОВА поблагодарил Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за работу. Говорит, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 94 детей из Херсонской области.