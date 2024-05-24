Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Еще шестерых детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины

Анастасия ПроцПятница, 24 мая 2024, 10:53
Еще шестерых детей вернули с временно оккупированной территории Херсонщины
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина вернула на подконтрольную территорию Херсонщины три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.

Реклама:

По словам родителей, жить в оккупации стало слишком трудно. При отсутствии российских паспортов, они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу".

Детали: Также, по словам Прокудина, оккупанты постоянно проводили обыски в помещениях, чем пугали детей.
Сейчас все семьи находятся в безопасности, с ними работают медики и психологи.

Также глава Херсонской ОВА поблагодарил Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за работу. Говорит, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 94 детей из Херсонской области.

Темы: Херсонская областьдетиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Херсонская область
СБУ задержала экс-охранника российского застенка, который пытался скрыться в рядах ВСУ
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщине, три женщины ранены - ОВА
Армия РФ атаковала Херсонщину, пострадали два человека
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: