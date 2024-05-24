Макрон: Путін досі не готовий до миру
Глава Росії Володимир Путін на третьому році повномасштабної війни все ще не готовий до миру, переконаний президент Франції Емманюель Макрон.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Макрона CNBC
Пряма мова президента Франції: "Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру".
Деталі: Макрон нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.
Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця", водночас він наголосив, що перемир'я не є для нього фіналом.
"Сталий мир – це фінал", – підсумував Макрон.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, і назвав пропозицію "неживою історією".
- Путін на пресконференції під час візиту до Китаю 17 травня прокоментував ідею "олімпійського перемир'я", натякнувши, що Москва її не прийме.
- У квітні Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.