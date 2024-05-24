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Макрон: Путін досі не готовий до миру

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 24 травня 2024, 11:44
Макрон: Путін досі не готовий до миру
Емманюель Макрон. Фото GettyImages

Глава Росії Володимир Путін на третьому році повномасштабної війни все ще не готовий до миру, переконаний президент Франції Емманюель Макрон.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Макрона CNBC

Пряма мова президента Франції: "Для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру".

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Деталі: Макрон нагадав, що Путін відмовився від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця", водночас він наголосив, що перемир'я не є для нього фіналом.

"Сталий мир – це фінал", – підсумував Макрон.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський щодо ідеї "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі заявив, що не дуже розуміє цю ініціативу, і назвав пропозицію "неживою історією".
  • Путін на пресконференції під час візиту до Китаю 17 травня прокоментував ідею "олімпійського перемир'я", натякнувши, що Москва її не прийме.
  • У квітні Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Теми: МакронПутінмир
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