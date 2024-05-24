Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
Пятница, 24 мая 2024, 11:44
Глава России Владимир Путин на третьем году полномасштабной войны все еще не готов к миру, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Макрона CNBC
Прямая речь президента Франции: "Для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру".
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Детали: Макрон напомнил, что Путин отказался от его предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.
Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" − это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца", в то же время он отметил, что перемирие не является для него финалом.
"Устойчивый мир − это финал", − подытожил Макрон.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский относительно идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".
- Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая прокомментировал идею "олимпийского перемирия", намекнув, что Москва ее не примет.
- В апреле Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.