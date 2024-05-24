Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Макрон: Путин до сих пор не готов к миру

Ирина Балачук, Кристина БондареваПятница, 24 мая 2024, 11:44
Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
Эмманюэль Макрон. Фото GettyImages

Глава России Владимир Путин на третьем году полномасштабной войны все еще не готов к миру, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Макрона CNBC

Прямая речь президента Франции: "Для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру".

Реклама:

Детали: Макрон напомнил, что Путин отказался от его предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.

Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" − это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца", в то же время он отметил, что перемирие не является для него финалом.

"Устойчивый мир − это финал", − подытожил Макрон.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский относительно идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".
  • Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая прокомментировал идею "олимпийского перемирия", намекнув, что Москва ее не примет.
  • В апреле Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Темы: МакронПутинмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Макрон
Путин намекнул, что Москва не примет идею Макрона об "олимпийском перемирии"
Макрон собирает новое заседание совета по обороне из-за беспорядков в Новой Каледонии
Макрон пообещал Зеленскому оружие "в ближайшие дни"
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: