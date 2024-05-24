Макрон: Путин до сих пор не готов к миру

Глава России Владимир Путин на третьем году полномасштабной войны все еще не готов к миру, убежден президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Макрона CNBC

Прямая речь президента Франции: "Для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру".

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Детали: Макрон напомнил, что Путин отказался от его предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.

Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" − это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца", в то же время он отметил, что перемирие не является для него финалом.

"Устойчивый мир − это финал", − подытожил Макрон.

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