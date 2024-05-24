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Криміналісти ідентифікували усіх загиблих внаслідок ударів РФ по друкарні в Харкові 

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 травня 2024, 13:02
Криміналісти ідентифікували усіх загиблих внаслідок ударів РФ по друкарні в Харкові 
фото: керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов

Правоохоронці встановили особи всіх 7 загиблих у результаті російських ударів по харківській типографії 23 травня. Чотирьох людей криміналісти  встановили за зразками ДНК. 

Джерело: керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов

Пряма мова: "Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама".

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Деталі: Зазначається, що за зразками ДНК доньок правоохоронці ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. 

І ще одну жінку опізнали за зразками ДНК рідного брата.

Також криміналісти встановили особу чоловіка, який працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І ввечорі 23 травня взяли в них аналіз. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули, ще 21 постраждала.
  • Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.

Теми: Харківжертвиракетний удар
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