Криміналісти ідентифікували усіх загиблих внаслідок ударів РФ по друкарні в Харкові 

Правоохоронці встановили особи всіх 7 загиблих у результаті російських ударів по харківській типографії 23 травня. Чотирьох людей криміналісти встановили за зразками ДНК.

Джерело: керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов

Пряма мова: "Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама".

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Деталі: Зазначається, що за зразками ДНК доньок правоохоронці ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою.

І ще одну жінку опізнали за зразками ДНК рідного брата.

Також криміналісти встановили особу чоловіка, який працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І ввечорі 23 травня взяли в них аналіз.

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