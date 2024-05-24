Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате ударов РФ по типографии в Харькове
Правоохранители установили личности всех 7 погибших в результате российских ударов по харьковской типографии 23 мая. Четырех человек криминалисты установили по образцам ДНК.
Источник: руководитель следственного отдела полиции Сергей Болвинов
Прямая речь: "В течение ночи нам удалось установить личности всех погибших во время удара по типографии. 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться - это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу, также машинистку, так же опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама".
Детали: Отмечается, что по образцам ДНК дочерей правоохранители идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой.
И еще одну женщину опознали по образцам ДНК родного брата.
Также криминалисты установили личность мужчины, который работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И вечером 23 мая взяли у них анализ.
Предыстория:
- 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки 7 человек погибли, еще 21 пострадал.
- В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.