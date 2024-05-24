Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате ударов РФ по типографии в Харькове

Правоохранители установили личности всех 7 погибших в результате российских ударов по харьковской типографии 23 мая. Четырех человек криминалисты установили по образцам ДНК.

Источник: руководитель следственного отдела полиции Сергей Болвинов

Прямая речь: "В течение ночи нам удалось установить личности всех погибших во время удара по типографии. 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться - это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой. Еще одну ее коллегу, также машинистку, так же опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама".

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Детали: Отмечается, что по образцам ДНК дочерей правоохранители идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой.

И еще одну женщину опознали по образцам ДНК родного брата.

Также криминалисты установили личность мужчины, который работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И вечером 23 мая взяли у них анализ.

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