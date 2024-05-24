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Зеленський приїхав до Харкова і провів оперативну нараду

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 13:21
Зеленський приїхав до Харкова і провів оперативну нараду
Зеленський у Харкові. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю 24 травня провів нараду в Харкові щодо оперативної обстановки в регіоні.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

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Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага –  забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів".

Що передувало: 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.

Теми: ЗеленськийХарків
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