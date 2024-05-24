Зеленский приехал в Харьков и провел оперативное совещание

Президент Владимир Зеленский в пятницу 24 мая провел совещание в Харькове относительно оперативной обстановки в регионе.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.

Реклама:

Доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам".

Что предшествовало: 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в том числе попали в типографию в городе.