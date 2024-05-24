Витік інформації слідства з НАБУ: заступника директора Углаву відсторонили

Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

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Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість".

Деталі: В НАБУ наголосили, що "керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом".

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