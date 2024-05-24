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Витік інформації слідства з НАБУ: заступника директора Углаву відсторонили

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 14:13
Витік інформації слідства з НАБУ: заступника директора Углаву відсторонили
Гізо Углава. Фото: uareforms.net

Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами.

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Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість".

Деталі: В НАБУ наголосили, що "керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
  • Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.

Теми: НАБУ
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