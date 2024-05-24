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Утечка информации следствия из НАБУ: заместителя директора Углава отстранен

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 14:13
Утечка информации следствия из НАБУ: заместителя директора Углава отстранен
Гизо Углава. Фото: uareforms.net

После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстране  от исполнения полномочий по собственному заявлению.

Источник: НАБУ

Дословно: "Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту возможной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.

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О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность".

Детали: В НАБУ отметили, что "руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.

Темы: НАБУ
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