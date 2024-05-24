Утечка информации следствия из НАБУ: заместителя директора Углава отстранен
После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстране от исполнения полномочий по собственному заявлению.
Источник: НАБУ
Дословно: "Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту возможной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.
О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность".
Детали: В НАБУ отметили, что "руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту".
Предыстория:
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.