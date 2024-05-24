Утечка информации следствия из НАБУ: заместителя директора Углава отстранен

После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстране от исполнения полномочий по собственному заявлению.

Источник: НАБУ

Дословно: "Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту возможной утечки информации, приказом директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен первый заместитель директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями.

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О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность".

Детали: В НАБУ отметили, что "руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту".

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