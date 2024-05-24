У Харкові Зеленський побував на місці удару РФ по друкарні
Під час візиту до Харкова президент Володимир Зеленський побував на зруйнованому російським ударом 23 травня поліграфічному комплексі.
Джерело: глава держави в соцмережах
Деталі: Зазначається, що це – один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України.
Ввнаслідок російського ракетного удару напередодні тут загинуло семеро людей. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень.
Було зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок було спалено цим ударом, зокрема багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників.
Пряма мова: "Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла.
Дякую всім, хто допомагає нашим людям! Дякую всім, хто захищає Україну!".
Що передувало: Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети. Семеро людей загинули.
Чотирьох людей встановили за зразками ДНК. Серед загиблих – машиністки, друкарка та укладальник-пакувальник.
Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.