В Харькове Зеленский побывал на месте удара РФ по типографии
Во время визита в Харьков президент Владимир Зеленский побывал на разрушенном российским ударом 23 мая полиграфическом комплексе.
Источник: глава государства в соцсетях
Детали: Отмечается, что это - один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины.
В результате российского ракетного удара накануне здесь погибли семь человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения.
Был разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг были сожжены этим ударом, в том числе много детской литературы, учебных пособий, учебников.
Прямая речь: "Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла.
Спасибо всем, кто помогает нашим людям! Спасибо всем, кто защищает Украину!".
Что предшествовало: Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.
Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.
В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.