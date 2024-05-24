В Харькове Зеленский побывал на месте удара РФ по типографии

Во время визита в Харьков президент Владимир Зеленский побывал на разрушенном российским ударом 23 мая полиграфическом комплексе.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Отмечается, что это - один из крупнейших полиграфических комплексов Харькова и всей Украины.

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В результате российского ракетного удара накануне здесь погибли семь человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким. Еще 21 человек получил ранения.

Был разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг были сожжены этим ударом, в том числе много детской литературы, учебных пособий, учебников.

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Прямая речь: "Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство чувствовало последствия и цену своего зла.

Спасибо всем, кто помогает нашим людям! Спасибо всем, кто защищает Украину!".

Что предшествовало: Во время массированного обстрела Харькова в четверг 23 мая россияне ударили по типографии. По данным полиции, оккупанты предварительно нанесли удар из комплекса С-300, по цеху и прилегающей территории прилетело три ракеты. Семь человек погибли.

Четырех человек установили по образцам ДНК. Среди погибших - машинистки, машинистка и укладчик-упаковщик.

В результате российского ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Основянском районе Харькова было уничтожено 50 тысяч книг.