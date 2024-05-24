ОВА: Третю лінію оборони на Харківщині почали будувати з початку березня, пік був у квітні

Третю лінію оборони на Харківщині, за яку відповідає місцева військова адміністрація, розпочали будувати з 1 березня.

Джерело: інтерв’ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова Українські правді

Пряма мова: "Постанова була( про початок будівництва – ред.), якщо я не помиляюся, на початку року (2024 – УП), в січні. Потім були організаційні процедури щодо контрактування, потім ще декілька розпоряджень щодо порядку використання коштів, проєкти. Проєкти – що там має бути, з чого мають складатися ті чи інші фортифікаційні споруди, чому протитанковий рів має бути, умовно, не два метри, а три – розробляло Міноборони.

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Скажу так: ці фортифікації на порядок відрізняються від тих, які ми будували в 2022 і навіть у 2023. І за характером бетонних конструкцій, і за облаштуванням ходів сполучень. Раніше ми робили ходи сполучення, однак не мали їх облаштовувати до заходу військ (просто копали траншеї, не перекриваючи їх деревом – УП). Бо деревина псується під впливом погодних умов.

Однак нові фортифікації передбачали й облаштування ходів сполучень, і певну технологію, певне дерево, розмір тощо. Після того ми мали отримати карти-схеми – це позначення того, де на місцевості треба збудувати ту чи іншу фортифікаційну споруду – взводний опорний пункт (ВОП), протитанковий рів, тетраедри, невибухові загородження тощо.

Далі йшов процес розмінування території, отримання від військових актів розмінування й початок будівництва. Фактично це десь із першого березня".

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Деталі: Синєгубов розповів, що одразу не вдалося вийти на всі об’єкти, оскільки по деяких вдалося отримали акти розмінування лише в кінці березня – на початку квітня.

"Умовно, щотижня було приблизно плюс десять об'єктів. На пік будівництва ми вийшли у квітні", - сказав він.

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