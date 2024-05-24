Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

ОВА: Третю лінію оборони на Харківщині почали будувати з початку березня, пік був у квітні

Ольга Кириленко, Олександр ШумілінП'ятниця, 24 травня 2024, 16:17
ОВА: Третю лінію оборони на Харківщині почали будувати з початку березня, пік був у квітні
Фото: Міноборони

Третю лінію оборони на Харківщині, за яку відповідає місцева військова адміністрація, розпочали будувати з 1 березня.

Джерело: інтерв’ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова Українські правді

Пряма мова: "Постанова була( про початок будівництва – ред.), якщо я не помиляюся, на початку року (2024 – УП), в січні. Потім були організаційні процедури щодо контрактування, потім ще декілька розпоряджень щодо порядку використання коштів, проєкти. Проєкти – що там має бути, з чого мають складатися ті чи інші фортифікаційні споруди, чому протитанковий рів має бути, умовно, не два метри, а три – розробляло Міноборони.

Реклама:

Скажу так: ці фортифікації на порядок відрізняються від тих, які ми будували в 2022 і навіть у 2023. І за характером бетонних конструкцій, і за облаштуванням ходів сполучень. Раніше ми робили ходи сполучення, однак не мали їх облаштовувати до заходу військ (просто копали траншеї, не перекриваючи їх деревом – УП). Бо деревина псується під впливом погодних умов.

Однак нові фортифікації передбачали й облаштування ходів сполучень, і певну технологію, певне дерево, розмір тощо. Після того ми мали отримати карти-схеми – це позначення того, де на місцевості треба збудувати ту чи іншу фортифікаційну споруду – взводний опорний пункт (ВОП), протитанковий рів, тетраедри, невибухові загородження тощо.

Далі йшов процес розмінування території, отримання від військових актів розмінування й початок будівництва. Фактично це десь із першого березня".  

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Синєгубов розповів, що одразу не вдалося вийти на всі об’єкти, оскільки по деяких вдалося отримали акти розмінування лише в кінці березня – на початку квітня.

"Умовно, щотижня було приблизно плюс десять об'єктів. На пік будівництва ми вийшли у квітні", - сказав він.

Передісторія:

  • На початку травня Міністерство оборони повідомило, що закінчує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де тривають активні бої.

Теми: ХарківФотрифікації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Харків
ОВА: Росіяни знову атакують Харків та область, у місті пролунав вибух
"Невизначеність": травень у Харкові 2024 року
Фортифікації на Харківщині: СБУ розслідує завищені ціни на деревину
Останні новини
15:06
футбол"Барселона" призначила новим головним тренером екснаставника збірної Німеччини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
Усі новини...
Реклама:
Реклама: