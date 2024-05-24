ОВА: Третью линию обороны на Харьковщине начали строить с начала марта, пик был в апреле

Третью линию обороны на Харьковщине, за которую отвечает местная военная администрация, начали строить с 1 марта.

Источник: интервью председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова Украинской правде

Прямая речь: "Постановление было (о начале строительства - ред.), если я не ошибаюсь, в начале года (2024 - УП), в январе. Затем были организационные процедуры по контрактированию, потом еще несколько распоряжений о порядке использования средств, проекты. Проекты - что там должно быть, из чего должны состоять те или иные фортификационные сооружения, почему противотанковый ров должен быть, условно, не два метра, а три – разрабатывало Минобороны.

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Скажу так: эти фортификации на порядок отличаются от тех, которые мы строили в 2022 и даже в 2023. И по характеру бетонных конструкций, и по обустройству ходов сообщений. Раньше мы делали ходы сообщения, однако не должны были их обустраивать до захода войск (просто копали траншеи, не перекрывая их деревом - УП). Потому что древесина портится под влиянием погодных условий.

Однако новые фортификации предусматривали и обустройство ходов сообщений, и определенную технологию, определенное дерево, размер и тому подобное. После этого мы должны были получить карты-схемы – это обозначение того, где на местности надо построить то или иное фортификационное сооружение - взводный опорный пункт (ВОП), противотанковый ров, тетраэдры, невзрывные заграждения и тому подобное.

Далее шел процесс разминирования территории, получение от военных актов разминирования и начало строительства. Фактически это где-то с первого марта".

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Детали: Синегубов рассказал, что сразу не удалось выйти на все объекты, поскольку по некоторым удалось получить акты разминирования только в конце марта - начале апреля.

"Условно, еженедельно было примерно плюс десять объектов. На пик строительства мы вышли в апреле", - сказал он.

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