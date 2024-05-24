Разгон Майдана: суд закрыл еще одно дело из-за истечения срока давности

24 мая Шевченковский суд Киева удовлетворить ходатайство о закрытии дела о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года в связи с истечением срока давности дела. С подозреваемых сняли все обвинения и отменили арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.

Источник: корреспондентка "Суспільного"

Детали: В превышении служебных полномочий и препятствовании мирным собраниям 30 ноября 2013 года обвинялись заместители командира киевского "Беркута" Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, командиры 3-й и 4-й рот Евгений Антонов и Юрий Шевченко, а также бывший руководитель управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко. Обвинительный акт передали в суд еще в 2015 году.

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Несмотря на позицию потерпевших и ходатайство прокурора судья после совещательной объявил о закрытии дела из-за истечения срока давности дела. Кроме того, суд постановил снять арест с имущества обвиняемых, а гражданские иски потерпевших оставить без удовлетворения.

По словам представительницы одного из участников мирной акции на Майдане и адвоката Виктории Дейнеки, в деле было около 170 потерпевших.

Отмечается, что подозреваемый в причастности к избиению протестующих во время разгона Мариненко во время заседания находился в судебном зале, но на просьбу журналистки "Суспільного" прокомментировать судебное решение отреагировал агрессивно и запретил снимать его на камеру.

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В комментарии "Суспільному" потерпевшая сторона заявила, что будет обжаловать судебное решение.

Напомним:

8 апреля 2024 года Офис генпрокурора на запрос "Украинской правды" сообщил, что в связи с истечением сроков давности, по состоянию на начало апреля 2024 года, суды закрыли 50 различных "дел Майдана", еще до сотни - в зоне риска.

Так Шевченковский районный суд Киева 21 марта 2024 года удовлетворил ходатайство бывшего главы КГГА Александра Попова о закрытии дела о разгоне протестующих на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года из-за истечения сроков давности.

21 января Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор и назначил новое рассмотрение дела экс-беркутовца Руслана Марчука по событиям разгона Майдана 30 ноября 2013 года.

28 декабря 2023 года Днепровский суд Киева закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по разгону Майдана 30 ноября 2013 года из-за истечения сроков давности для привлечения к ответственности.

В феврале 2023 года руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, заканчиваются через год. Прокуратура настаивала на изменениях в УПК, чтобы не допустить их закрытия.