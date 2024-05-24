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ОВА: Через ворожі атаки на Нікополь постраждали троє людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 19:42
ОВА: Через ворожі атаки на Нікополь постраждали троє людей
Фото - Сергій Лисак в Телеграм

Російська армія 24 травня обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, кількість постраждалих зросла до трьох.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За уточненою інформацією, через ворожі атаки у Нікополі за сьогодні троє людей отримали поранення.

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У всіх  мінно-вибухові травми та осколкові ураження. 24-річний чоловік й 37-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 52 років, лікуватиметься вдома". 

Деталі: За даними ОВА, протягом 24 травня РФ била по Нікополю артилерією та запустила дрон-камікадзе. Через удар пошкоджений приватний будинок. Там знаходилася жінка. Вона вціліла.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 24 травня щонайменше дві людини постраждали, а також пошкоджені житловий будинок, магазин, автобус і авто у Дніпропетровській області у результаті ранкової атаки окупантів.

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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