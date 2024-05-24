ОВА: Из-за вражеских атак на Никополь пострадали три человека
Российская армия 24 мая обстреляла Никополь в Днепропетровской области, количество пострадавших возросло до трех.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "По уточненной информации, из-за вражеских атак в Никополе за сегодня три человека получили ранения.
У всех минно-взрывные травмы и осколочные поражения. 24-летний мужчина и 37-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 52 лет, будет лечиться дома".
Детали: По данным ОВА, в течение 24 мая РФ избивала по Никополю артиллерией и запустила дрон-камикадзе. Из-за удара поврежден частный дом. Там была женщина. Она уцелела.
Что предшествовало:
Утром 24 мая по меньшей мере два человека пострадали, а также повреждены жилой дом, магазин, автобус и авто в Днепропетровской области в результате утренней атаки окупантов.