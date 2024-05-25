Зеленський: Якби ми мали більше систем ППО й авіації, повітряний флот РФ уже зазнав би краху

Президент Володимир Зеленський заявив, що, якби Україна мала більше сучасних систем Протиповітряної оборони та авіації, російський повітряний флот зазнав би такого самого краху, як і Чорноморський флот.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні у них воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, містам і громадам – воїни нашої 110 окремої механізованої бригади, які збили сьогодні черговий Су-25.

Звичайно, якби у нас було більше адекватних, сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот уже зазнав би такого ж краху, як їхній Чорноморський флот, і російський терор став би просто неможливим.

Збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони – це реально миротворчі заходи".

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Деталі: Зеленський також повідомив, що заслухав перші доповіді щодо удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Він відзначив, що всередині було багато працівників та відвідувачів, виникла пожежа на всій території.

Пряма мова: "Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло".