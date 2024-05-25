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Зеленский: Если бы мы имели больше систем ПВО и авиации, воздушный флот РФ уже потерпел бы крах

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 17:57
Зеленский: Если бы мы имели больше систем ПВО и авиации, воздушный флот РФ уже потерпел бы крах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если бы Украина имела больше современных систем противовоздушной обороны и авиации, российский воздушный флот потерпел бы такой же крах, как и Черноморский флот.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня у них воинов в Донецкой области есть результат, который необходим на всех направлениях, во всех тех районах, где российские удары угрожают нашим позициям, городам и общинам – воины нашей 110 отдельной механизированной бригады, которые сбили сегодня очередной Су-25.

Конечно, если бы у нас было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как их Черноморский флот, и российский террор стал бы просто невозможным.

Сбивать российскую боевую авиацию, российские ракеты, их дроны – это реально миротворческие меры".

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Детали: Зеленский также сообщил, что заслушал первые доклады по удару РФ по строительному гипермаркету в Харькове. Он отметил, что внутри было много работников и посетителей, возник пожар на всей территории.

Прямая речь: "Этот удар по Харькову – очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло".

Темы: ЗеленскийПВО
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