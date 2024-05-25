Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Воїни 110 бригади знову збили ворожий Су-25

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 16:45
Воїни 110 бригади знову збили ворожий Су-25
Су-25, графіка 110 ОМБр

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.

Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В ОСУВ "Хортиця" також опублікували відео збиття ворожого літака.

Що передувало: 4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій. Про четверте збиття стало відомо 18 травня. 22 травня Генштаб ЗСУ теж повідомив про збиття Су-25.

23 травня бійці 110-ї бригади збили ще один Су-25.

Теми: Збройні силиавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Захисники знищили вночі 24 з 25 ворожих "Шахедів"

футболМадридський "Реал" виграв Лігу чемпіонів

оновленоЧернівецький ТЦК заявив про другий напад на працівників за два дні, киянин написав заяву

ДніпроГЕС у критичному стані, про виробництво електрики не йдеться – Федоров

Усі новини...
Збройні сили
"Зоряні війни" в Криму, зачистка генералів в армії РФ, та "гради" на Sea Baby – головне про війну за тиждень
Генштаб ЗСУ планують скоротити на 60%, деяких військових відправлять в бойові частини
"Навіть у пеклі можна знаходити щось, щоб не падати духом". Як колишній шеф-кухар Дмитро Бігас випікає хліб між штурмами під Бахмутом
Останні новини
12:45
Військові США повідомили про збитий безпілотник і ракети хуситів
12:35
Китайський зонд приземлився на зворотному боці Місяця: там він збиратиме зразки порід
12:22
Росіяни вдарили КАБом по Харківщині – поранено двох літніх людей
12:01
спортСтав футболістом, щоб догодити: історія складних стосунків Тьєррі Анрі з батьком
12:00
Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК
11:59
ДослідженняКліматична інженерія: ліки від жару чи скринька Пандори?
11:46
В Одесі пролунав вибух після повідомлення про швидкісну ціль
11:35
Заборона гучномовців та обмеження для груп: у Венеції триває боротьба з засиллям туристів
11:24
фото, відеоВід уламків БПЛА почалася пожежа під Миколаєвом
11:10
фотоУ Німеччині через зсув ґрунту зійшов з рейок поїзд зі 185 пасажирами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: