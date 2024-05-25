Воїни 110 бригади знову збили ворожий Су-25
Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram
Бійці 110 бригади збили російський Су-25. Відео з телеграм-каналу ОСУВ "Хортиця" pic.twitter.com/eRH5eICNgJРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 25, 2024
Дослівно: "Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.
Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу".
Деталі: В ОСУВ "Хортиця" також опублікували відео збиття ворожого літака.
Що передувало: 4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій. Про четверте збиття стало відомо 18 травня. 22 травня Генштаб ЗСУ теж повідомив про збиття Су-25.
23 травня бійці 110-ї бригади збили ще один Су-25.