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Пожежу в "Епіцентрі" у Харкові локалізували

Катерина ТищенкоСубота, 25 травня 2024, 18:19
Пожежу в Епіцентрі у Харкові локалізували
Гасіння пожежі в "Епіцентрі" в Харкові, фото ДСНС

Пожежу будівельного гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові локалізовано.

Джерело: ДСНС України, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, Харківська обласна прокуратура

Гасіння пожежі в
Гасіння пожежі в "Епіцентрі" в Харкові, фото ДСНС

Деталі: ДСНС повідомляє, що о 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізовано.

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За попередніми даними, внаслідок авіаударів загинуло 2 людини, 24 – постраждало. Триває гасіння пожежі.

Як повідомили в прокуратурі, 25 травня близько 16:00 ЗС РФ завдали авіаудари по Київському району Харкова двома УМПБ Д30-СН. Удари були завдані з території Бєлгородської області РФ.

 

Там також уточнили, що двоє загиблих чоловіків – працівники будівельного гіпермаркету.

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Одинадцять співробітників гіпермаркету не виходять на звʼязок. Рятувальні роботи тривають.

 

Голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що перед російським ударом лунала сирена повітряної тривоги, однак наразі перевіряється, чи був у працівників і відвідувачів час, щоб сховатися.

Пряма мова Синєгубова: "Наразі ця інформація ще перевіряється (скільки часу минуло від сирени тривоги до прильоту – ред.). Однак достеменно відомо, що сигнали тривоги були, частина людей встигла вийти, це близько 100 людей, ще частина людей могла перебувати всередині".

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Теми: Харківбудівництвовійна
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