Пожар в "Эпицентре" в Харькове локализовали

Пожар строительного гипермаркета "Эпицентр" в Харькове локализован.

Источник: ГСЧС Украины, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, Харьковская областная прокуратура

Тушение пожара в «Эпицентре» в Харькове, фото ГСЧС

Детали: ГСЧС сообщает, что в 17:45 пожар строительного гипермаркета локализован.

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По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 2 человека, 24 – пострадали. Продолжается тушение пожара.

Как сообщили в прокуратуре, 25 мая около 16:00 ВС РФ нанесли авиаудары по Киевскому району Харькова двумя УМПБ Д30-СН. Удары были нанесены с территории Белгородской области РФ.

Там также уточнили, что двое погибших мужчин – работники строительного гипермаркета.

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Одиннадцать сотрудников гипермаркета не выходят на связь. Спасательные работы продолжаются.

Глава ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что перед российским ударом звучала сирена воздушной тревоги, однако сейчас проверяется, было ли у сотрудников и посетителей время, чтобы спрятаться.

Прямая речь Синегубова: "Сейчас эта информация еще проверяется (сколько времени прошло от сирены тревоги до прилета – ред.). Однако точно известно, что сигналы тревоги были, часть людей успела выйти, это около 100 человек, еще часть людей могла находиться внутри".

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, известно о 2 погибших и 24 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.