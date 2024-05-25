Кулеба після атаки на "Епіцентр": У партнерів України є два способи запобігти таким ударам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що посилення української ППО і дозвіл на завдання ударів по військових цілях в РФ є найкращим способом запобігти російським атакам.

Джерело: Кулеба в соцмережі Х після удару РФ по "Епіцентру" в Харкові, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра, російський правитель Володимир Путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

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Пряма мова: "У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти.

Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно".

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, відомо про 2 загиблих і понад 30 постраждалих.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у Путіна.