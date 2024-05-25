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Кулеба после атаки на "Эпицентр": У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 20:23
Кулеба после атаки на Эпицентр: У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что усиление украинской ПВО и разрешение на нанесение ударов по военным целям в РФ является лучшим способом предотвратить российские атаки.

Источник: Кулеба в соцсети Х после удара РФ по "Эпицентру" в Харькове, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам министра, лидер РФ Владимир Путин может распространять любую ложь, но его действия говорят сами за себя.

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Прямая речь: "У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины. Второй: Украина должна сбивать российские военные самолеты до того, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и населенные пункты.

Предоставьте Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и поддержите украинские удары по военным целям в России. Действуйте немедленно".

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, известно о 2 погибших и более 30 пострадавших.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский удар по гипермаркету в Харькове отчетливо демонстрирует отсутствие стремлений к миру у хозяина Кремля Владимира Путина.

Темы: Кулеба ДмитрийХарьковПВОпомощь Украине
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