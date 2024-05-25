Уже 350 ув’язнених звільнили для служби у війську – Малюська

Україна звільнила з місць позбавлення волі вже близько 350 ув’язнених, які вирішили приєднатися до війська.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times, записаному у п’ятницю

Деталі: Малюська заявив, що майже 350 ув'язнених вже були звільнені відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

Реклама:

За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих на сьогоднішній день засудженими.

Він прогнозує, що до війська можуть долучитися до 20 тисяч засуджених і людей, які перебувають у СІЗО.

Малюська також уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо тільки злочин не був скоєний за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: