Уже 350 заключенных освободили для службы в армии – Малюська

Украина освободила из мест лишения свободы уже около 350 заключенных, которые решили присоединиться к Вооруженным силам.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в интервью The New York Times, записанном в пятницу

Детали: Малюська заявил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.

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По словам министра, судебные власти уже рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на сегодняшний день осужденными.

Он прогнозирует, что в армию могут присоединиться до 20 тысяч осужденных и людей, которые находятся в СИЗО.

Малюська также уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.

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