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Уже 350 заключенных освободили для службы в армии – Малюська

Катерина ТищенкоСуббота, 25 мая 2024, 23:03
Уже 350 заключенных освободили для службы в армии – Малюська
Денис Малюська, фото из его Facebook

Украина освободила из мест лишения свободы уже около 350 заключенных, которые решили присоединиться к Вооруженным силам.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в интервью The New York Times, записанном в пятницу

Детали: Малюська заявил, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.

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По словам министра, судебные власти уже рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на сегодняшний день осужденными.

Он прогнозирует, что в армию могут присоединиться до 20 тысяч осужденных и людей, которые находятся в СИЗО.

Малюська также уточнил, что лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
  • Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
  • Министр юстиции Денис Малюська считает, что из учреждений пенитенциарной системы можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных, не в последнюю очередь потому, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний.
  • 21 мая сообщалось, что заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных.

Темы: МалюськамобилизацияСИЗО
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