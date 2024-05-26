По всій Україні оголошували повітряну тривогу

повітряна тривога, ілюстративне фото: Getty Images
Вночі 26 травня у Києві та всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
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Також з російського аеродрому "Оленья" вилетіли стратегічні бомбардувальники.
О 2:28 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.
Дослівно Повітряні сили о 2:50: "Київська, Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека".
Оновлено: О 3:30 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.
Дослівно ПС о 3:29: "Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини".
3:30: "Ще ракета тим самим курсом".
3:31: "Ракетна небезпека для західних областей!"
3:42: "Крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний".
3:50: "Ракети на півночі Житомирщини, курс західний".
3:55: "Ракети в Житомирській області змінили напрям руху та тримають курс на Житомир".
4:03: "Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід (можливо Старокостянтинів)".
4:19: "Крилаті ракети на Тернопільщині зміни напрямок руху на Івано-Франківськ".
4:22: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".
4:24: "Ракети змінили напрямок руху з Тернопільщини на Хмельниччину".
4:28: "Зафіксовано пуск ракети типу "Кинджал" півночі через Чернігівську область".
4:30: "Увага, "Кинджал" прямує на Старокостянтинів".
4:31: "Крилаті ракети на Старокостянтинів - в укриття".
4:32: "Івано-Франківськ в укриття - "Кинджал"".
Оновлено: О 5:20 почалися відбої тривог по областях.
О 5:28 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях.