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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Неділя, 26 травня 2024, 02:54
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
повітряна тривога, ілюстративне фото: Getty Images

Вночі 26 травня у Києві та всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

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Також з російського аеродрому "Оленья" вилетіли стратегічні бомбардувальники.

О 2:28 Повітряні сили повідомили, що зафіксовані імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

Дослівно Повітряні сили о 2:50: "Київська, Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 3:30 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Дослівно ПС о 3:29: "Крилата ракета з півночі через Чернігівську область у напрямку Київщини".

3:30: "Ще ракета тим самим курсом".

3:31: "Ракетна небезпека для західних областей!"

3:42: "Крилаті ракети змінили напрямок, зараз на півночі Київської області, курс західний".

3:50: "Ракети на півночі Житомирщини, курс західний".

3:55: "Ракети в Житомирській області змінили напрям руху та тримають курс на Житомир".

4:03: "Ракети з Житомирщини заходять у Хмельницьку область, вектор руху на захід (можливо Старокостянтинів)".

4:19: "Крилаті ракети на Тернопільщині зміни напрямок руху на Івано-Франківськ".

4:22: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

4:24: "Ракети змінили напрямок руху з Тернопільщини на Хмельниччину".

4:28: "Зафіксовано пуск ракети типу "Кинджал" півночі через Чернігівську область".

4:30: "Увага, "Кинджал" прямує на Старокостянтинів".

4:31: "Крилаті ракети на Старокостянтинів - в укриття".

4:32: "Івано-Франківськ в укриття - "Кинджал"".

Оновлено: О 5:20 почалися відбої тривог по областях.

О 5:28 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по областях.

Теми: повітряна тривога
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