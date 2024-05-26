По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Ночью 26 мая в Киеве и всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Вечером 25 мая россияне запустили по Украине "Шахеды".

Реклама:

Также с российского аэродрома "Оленья" вылетели стратегические бомбардировщики.

В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Дословно Воздушные силы в 2:50: "Киевская, Черниговская, Сумская области - ракетная опасность".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 3:30 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Дословно ВС в 3:29: "Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины".

3:30: "Еще ракета тем же курсом".

3:31: "Ракетная опасность для западных областей!"

3:42: "Крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный".

3:50: "Ракеты на севере Житомирщины, курс западный".

3:55: "Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир".

4:03: "Ракеты с Житомирщины заходят в Хмельницкую область, вектор движения на запад (возможно Староконстантинов)".

4:19: "Крылатые ракеты на Тернопольщине изменили направление движения на Ивано-Франковск".

4:22: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

4:24: "Ракеты изменили направление движения с Тернопольщины на Хмельнитчину".

4:28: "Зафиксирован пуск ракеты типа "Кинжал" севера через Черниговскую область".

4:30: "Внимание, "Кинжал" направляется на Староконстантинов".

4:31: "Крылатые ракеты на Староконстантинов - в укрытие".

4:32: "Ивано-Франковск в укрытие - "Кинжал"".

Обновлено: В 5:20 начались отбои тревог по областям.

В 5:28 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.