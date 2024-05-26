По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Ночью 26 мая в Киеве и всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: Вечером 25 мая россияне запустили по Украине "Шахеды".
Также с российского аэродрома "Оленья" вылетели стратегические бомбардировщики.
В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.
Дословно Воздушные силы в 2:50: "Киевская, Черниговская, Сумская области - ракетная опасность".
Обновлено: В 3:30 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.
Дословно ВС в 3:29: "Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины".
3:30: "Еще ракета тем же курсом".
3:31: "Ракетная опасность для западных областей!"
3:42: "Крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный".
3:50: "Ракеты на севере Житомирщины, курс западный".
3:55: "Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир".
4:03: "Ракеты с Житомирщины заходят в Хмельницкую область, вектор движения на запад (возможно Староконстантинов)".
4:19: "Крылатые ракеты на Тернопольщине изменили направление движения на Ивано-Франковск".
4:22: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".
4:24: "Ракеты изменили направление движения с Тернопольщины на Хмельнитчину".
4:28: "Зафиксирован пуск ракеты типа "Кинжал" севера через Черниговскую область".
4:30: "Внимание, "Кинжал" направляется на Староконстантинов".
4:31: "Крылатые ракеты на Староконстантинов - в укрытие".
4:32: "Ивано-Франковск в укрытие - "Кинжал"".
Обновлено: В 5:20 начались отбои тревог по областям.
В 5:28 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.