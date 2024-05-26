Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 26 мая 2024, 02:54
По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Ночью 26 мая в Киеве и всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Вечером 25 мая россияне запустили по Украине "Шахеды".

Реклама:

Также с российского аэродрома "Оленья" вылетели стратегические бомбардировщики.

В 2:28 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

Дословно Воздушные силы в 2:50: "Киевская, Черниговская, Сумская области - ракетная опасность".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 3:30 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Дословно ВС в 3:29: "Крылатая ракета с севера через Черниговскую область в направлении Киевщины".

3:30: "Еще ракета тем же курсом".

3:31: "Ракетная опасность для западных областей!"

3:42: "Крылатые ракеты изменили направление, сейчас на севере Киевской области, курс западный".

3:50: "Ракеты на севере Житомирщины, курс западный".

3:55: "Ракеты в Житомирской области изменили направление движения и держат курс на Житомир".

4:03: "Ракеты с Житомирщины заходят в Хмельницкую область, вектор движения на запад (возможно Староконстантинов)".

4:19: "Крылатые ракеты на Тернопольщине изменили направление движения на Ивано-Франковск".

4:22: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

4:24: "Ракеты изменили направление движения с Тернопольщины на Хмельнитчину".

4:28: "Зафиксирован пуск ракеты типа "Кинжал" севера через Черниговскую область".

4:30: "Внимание, "Кинжал" направляется на Староконстантинов".

4:31: "Крылатые ракеты на Староконстантинов - в укрытие".

4:32: "Ивано-Франковск в укрытие - "Кинжал"".

Обновлено: В 5:20 начались отбои тревог по областям.

В 5:28 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по областям.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей была воздушная тревога
Воздушные силы заявляли о ракете в сторону Киева, была тревога
Третий раз за день в Украине была масштабная воздушная тревога: взлетал МиГ
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: