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Через атаку росіян на Вінниччині пошкоджені житлові будинки, евакуювали 40 осіб

Ольга Глущенко Неділя, 26 травня 2024, 07:22
Через атаку росіян на Вінниччині пошкоджені житлові будинки, евакуювали 40 осіб
Удар БпЛА по будинку на Вінниччині у березні 2024 року, фото: ДСНС

Вночі 26 травня внаслідок ворожої атаки є влучання в житлові будинки у Вінницькій області, постраждали 3 осіб, 40 людей евакуювали.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, ДСНС України

Пряма мова: "На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок.

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3 осіб постраждали".

Деталі: Борзов додав, що проводиться евакуація мешканців будинку.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Вранці 26 травня у ДСНС уточнили, що в місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.

Троє постраждалих осіб від госпіталізації відмовилися.

Також у рятувальники додали, що З квартир евакуювали 40 людей.

Теми: Вінницька областьвійна
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