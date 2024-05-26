Через атаку росіян на Вінниччині пошкоджені житлові будинки, евакуювали 40 осіб
Вночі 26 травня внаслідок ворожої атаки є влучання в житлові будинки у Вінницькій області, постраждали 3 осіб, 40 людей евакуювали.
Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, ДСНС України
Пряма мова: "На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок.
3 осіб постраждали".
Деталі: Борзов додав, що проводиться евакуація мешканців будинку.
За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.
Оновлено: Вранці 26 травня у ДСНС уточнили, що в місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.
Троє постраждалих осіб від госпіталізації відмовилися.
Також у рятувальники додали, що З квартир евакуювали 40 людей.