Из-за атаки россиян в Винницкой области повреждены жилые дома, эвакуировали 40 человек

Удар БпЛА по дому в Винницкой области в марте 2024 года, фото: ГСЧС

Ночью 26 мая в результате вражеской атаки есть попадания в жилые дома в Винницкой области, пострадали 3 человека, еще 40 человек эвакуировали.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, ГСЧС

Прямая речь: "В Винницкой области в результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом.

Реклама:

3 человека пострадали".

Детали: Борзов добавил, что проводится эвакуация жителей дома.

По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Утром 26 мая в ГСЧС уточнили, что в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждений три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто.

Трое пострадавших от госпитализации отказались от госпитализации.

Также в спасатели добавили, что из квартир эвакуировали 40 человек.