Из-за атаки россиян в Винницкой области повреждены жилые дома, эвакуировали 40 человек
Ночью 26 мая в результате вражеской атаки есть попадания в жилые дома в Винницкой области, пострадали 3 человека, еще 40 человек эвакуировали.
Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, ГСЧС
Прямая речь: "В Винницкой области в результате вражеской атаки есть попадание в жилой дом.
3 человека пострадали".
Детали: Борзов добавил, что проводится эвакуация жителей дома.
По его словам, на месте работают все соответствующие службы.
Обновлено: Утром 26 мая в ГСЧС уточнили, что в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждений три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто.
Трое пострадавших от госпитализации отказались от госпитализации.
Также в спасатели добавили, что из квартир эвакуировали 40 человек.