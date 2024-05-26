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Росіяни втратили ще 1110 солдатів, літак і 12 танків

Ольга Глущенко Неділя, 26 травня 2024, 07:42
Росіяни втратили ще 1110 солдатів, літак і 12 танків
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу росіяни втратили ще 1110 солдатів, літак і 12 танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 7662 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,
  • артилерійських систем – 12953 (+24) од,
  • РСЗВ – 1083 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 814 (+0) од,
  • літаків – 357 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2111 (+7) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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