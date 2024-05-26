Россияне потеряли еще 1110 солдат, самолет и 12 танков
Воскресенье, 26 мая 2024, 07:42
За минувшие сутки россияне потеряли еще 1110 солдат, самолет и 12 танков.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 501190 (+1110) человек,
- танков ‒ 7662 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14803 (+17) ед,
- артиллерийских систем ‒ 12953 (+24) ед,
- РСЗО ‒ 1083 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 814 (+0) ед,
- самолетов ‒ 357 (+1) ед,
- вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 10425 (+11) ед,
- крылатых ракет ‒ 2209 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 27 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 17639 (+31) ед,
- специальной техники ‒ 2111 (+7) ед.