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Зеленский: Россия собирает новую группировку у границы

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 10:46
Зеленский: Россия собирает новую группировку у границы
фото: vlast.kz

Российские войска собирают новую группировку у границы в 90 километрах от Харькова, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время видеообращения к мировым лидерам

Прямая речь Зеленского: "Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления.

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Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.

Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны".

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Напомним: В этом обращении Зеленский пригласил президентов, в частности, лидеров США и Китая, принять участие в Саммите мира.

Темы: Зеленскийвойна
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