Поліція оприлюднила відео з гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де видно людей всередині та момент удару російських бомб.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

Пряма мова Болвінова: "Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК...

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На відео, з яким зараз працюють слідчі, - момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер".

Обережно, чутливий вміст!

Поліція показала "Епіцентр" зсередини у момент російського удару pic.twitter.com/R2yhvqfIFr ВІДЕО ДНЯ May 26, 2024

Нагадаємо: Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові 25 травня зросла до 14.