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Полиция показала "Эпицентр" изнутри в момент российского удара

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 12:32
Полиция показала Эпицентр изнутри в момент российского удара
скриншот

Полиция обнародовала видео из гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, где видно людей внутри и момент удара российских бомб.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Прямая речь Болвинова: "Тела еще семи жертв, которых разыскивают родственники и коллеги, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и те люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК...

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На видео, с которым сейчас работают следователи, - момент удара. Четко видно, что люди абсолютно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучаем каждую минуту записей с камер".

Осторожно, чувствительное содержимое!

Напомним: Количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 14.

Темы: Харьков
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