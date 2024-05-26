Полиция показала "Эпицентр" изнутри в момент российского удара

Полиция обнародовала видео из гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, где видно людей внутри и момент удара российских бомб.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Прямая речь Болвинова: "Тела еще семи жертв, которых разыскивают родственники и коллеги, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и те люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК...

Реклама:

На видео, с которым сейчас работают следователи, - момент удара. Четко видно, что люди абсолютно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучаем каждую минуту записей с камер".

Осторожно, чувствительное содержимое!

Поліція показала "Епіцентр" зсередини у момент російського удару pic.twitter.com/R2yhvqfIFr ВИДЕО ДНЯ May 26, 2024

Напомним: Количество погибших в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове 25 мая возросло до 14.