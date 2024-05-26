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Розвідка Британії: РФ не досягла поставлених цілей на Харківщині

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 26 травня 2024, 14:52
Розвідка Британії: РФ не досягла поставлених цілей на Харківщині
скриншот: deepstatemap

Російські окупаційні війська не досягли заявленої кремлівським правителем Владіміром Путіним мети щодо створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Джерело: огляд Міністерства оборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

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Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.

Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але, за даними українського Генштабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, не досягли значного прогресу.

Розвідка нагадує, що 17 травня Путін заявив, що російські війська мають створити "буферну зону" безпеки в Харківській області. Але наразі їм це не вдалося, додали у відомстві.

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"Фронт на півночі Харківської області, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об'єднаний. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс російських військ був стриманий українським опором", – йдеться в огляді.

Раніше ЗМІ навели дані західних спецслужб, які вважають, що до кінця року Україні загрожують "великі" втрати території.

Теми: Харківська областьвійна
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