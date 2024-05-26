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Разведка Британии: РФ не достигла поставленных целей на Харьковщине

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 26 мая 2024, 14:52
Разведка Британии: РФ не достигла поставленных целей на Харьковщине
скриншот: deepstatemap

Российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, которые отражают большинство российских атак.

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Российские оккупанты захватили село Бугруватка вблизи Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу украинских сил, обороняющих Волчанск.

Также российские войска продолжают осуществлять атаки в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, не достигли значительного прогресса.

Разведка напоминает, что 17 мая Путин заявил, что российские войска должны создать "буферную зону" безопасности в Харьковской области. Но пока им это не удалось, добавили в ведомстве.

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"Фронт на севере Харьковской области, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены в течение следующей недели, поскольку начальный импульс российских войск был сдержан украинским сопротивлением", – говорится в обзоре.

Ранее СМИ привели данные западных спецслужб, которые считают, что до конца года Украине грозят "большие" потери территории.

Темы: Харьковская областьвойна
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