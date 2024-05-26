Зеленський закликав партнерів ухвалити рішення, яке дозволить знищити терористів "превентивно"

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів прийняти рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ, а також прискорити та збільшити постачання винищувачів F-16 для України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яким іншим терористам – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя.

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Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас в цьому.

Будемо працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті".

Деталі: Зеленський також повідомив, що увесь день у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, будівля якого вщент згоріла.

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"Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених – більше 40", – сказав він.

Що передувало: За даними Харківської ОВА, кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у суботу в Харкові зросла до 16, серед них 12-річна дівчинка та її мати.

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