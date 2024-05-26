Зеленський закликав партнерів ухвалити рішення, яке дозволить знищити терористів "превентивно"
Президент Володимир Зеленський закликає партнерів прийняти рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ, а також прискорити та збільшити постачання винищувачів F-16 для України.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яким іншим терористам – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя.
Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас в цьому.
Будемо працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті".
Деталі: Зеленський також повідомив, що увесь день у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, будівля якого вщент згоріла.
"Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених – більше 40", – сказав він.
Що передувало: За даними Харківської ОВА, кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у суботу в Харкові зросла до 16, серед них 12-річна дівчинка та її мати.
Передісторія:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.
- Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.