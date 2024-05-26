Зеленский призвал партнеров принять решение, позволяющее уничтожить террористов "превентивно"

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров принять решение, которое позволит превентивно атаковать точки концентрации российских войск, а также ускорить и увеличить поставки истребителей F-16 для Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей высказались с сочувствием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам – уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь.

Реклама:

Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом.

Будем работать с партнерами, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте".

Детали: Зеленский также сообщил, что весь день в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету, здание которого полностью сгорело.

ВИДЕО ДНЯ

"По состоянию на это время известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше – после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Число раненых – более 40", – сказал он.

Что предшествовало: По данным Харьковской ОГА, количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в субботу в Харькове возросло до 16, среди них 12-летняя девочка и ее мать.

Предыстория: