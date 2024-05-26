Зеленский призвал партнеров принять решение, позволяющее уничтожить террористов "превентивно"
Президент Владимир Зеленский призывает партнеров принять решение, которое позволит превентивно атаковать точки концентрации российских войск, а также ускорить и увеличить поставки истребителей F-16 для Украины.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Многие лидеры, представители государств и международных организаций, общественных деятелей высказались с сочувствием Украине и Харькову, осудили российский террор. И важно, чтобы такое осуждение привело к вполне справедливым последствиям. Чтобы наконец у нас появилось достаточно систем ПВО для защиты Украины, наших городов. И чтобы у партнеров появилась достаточная решимость для превентивной защиты от российских террористов так, как били бы по любым другим террористам – уничтожая их до того, как они начнут уничтожать жизнь.
Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом.
Будем работать с партнерами, чтобы ускорить и увеличить поставки F-16 для Украины. Это тоже добавит нам защиты и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте".
Детали: Зеленский также сообщил, что весь день в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российских бомб по гипермаркету, здание которого полностью сгорело.
"По состоянию на это время известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше – после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Число раненых – более 40", – сказал он.
Что предшествовало: По данным Харьковской ОГА, количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в субботу в Харькове возросло до 16, среди них 12-летняя девочка и ее мать.
Предыстория:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.
- Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.
- В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.