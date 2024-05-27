Генштаб: Захисники уразили 16 районів скупчення росіян

Минулої доби Сили оборони уразили 16 районів зосередження живої сили російських окупантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.30 26 травня

Дослівно: "Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини всіх сьогоднішніх боїв.

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Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці й підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій.

Цієї доби (26 травня – ред.) Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів".

Деталі: За даними Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці.

У ГШ зазначають, що ситуація контрольована і немає втрат позицій.

Загиблими та пораненими 118 осіб – такі втрати загарбників за минулу добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкодили чотири артсистеми і три автомобілі. Окрім того, українські оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за неділю вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. Продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

Ворог втратив за добу на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три спроби противника просунутися вперед. Триває бій у районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку противника оборонці відбили біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована укаїнськими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Українські захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

У Генштабі додають, що на решті напрямків суттєвих змін не відбулося.