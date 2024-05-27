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Генштаб: Защитники поразили 16 районов скопления россиян

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 мая 2024, 00:16
Генштаб: Защитники поразили 16 районов скопления россиян
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.30 26 мая

Дословно: "С начала суток произошло 95 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло более половины всех сегодняшних боев.

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Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.

За эти сутки (26 мая – ред.) Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения живой силы оккупантов".

Детали: По данным Генштаба, в течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением 14 ракет и 46 авиаударов 69-ю КАБами, применили 311 дронов-камикадзе. Осуществили более 2600 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Силы обороны отбили 10 атак в районах сел Липцы и Терновая, продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы.

В ГШ отмечают, что ситуация контролируемая и нет потерь позиций.

Погибшими и ранеными 118 человек – таковы потери захватчиков за минувшие сутки. Украинские воины уничтожили два танка, семь БпЛА, восемь автомобилей, четыре единицы спецтехники. Повредили четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать вражеские укрытия - за воскресенье восемь из них перестало существовать.

На Купянском направлении противник 22 раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Грековка и Невское. Продолжаются бои вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация контролируемая.

Враг потерял за сутки на Купянском направлении 69 человек. Уничтожено российское средство ПВО и две пушки, еще одна артсистема повреждена.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три попытки противника продвинуться вперед. Продолжается бой в районе Тернов.

На Краматорском направлении атаку противника защитники отбили у Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация контролируется украинскими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в оборону из района населенного пункта Очеретино - продолжаются четыре атаки. Также идут бои возле Сокола и Уманского. Всего на направлении произошло 31 боевое столкновение. На отдельных участках враг имел частичный успех. Украинские защитники принимают активные меры для стабилизации ситуации.

В Генштабе добавляют, что на остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Темы: Генштабвойна
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