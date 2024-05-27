Росіяни просунулися біля Часового Яру та окупували Нетайлове на Донеччині – DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру, на Донеччині та окупували Нетайлове.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове".

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Що передувало: Аналітики DeepState повідомляли про те, що росіяни окупували Уманське та просунувся в Іванівці Донецької області.

Нагадаємо: На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.